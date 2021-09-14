Актриса опубликовала селфи с возлюбленным.

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Известная голливудская актриса Кейт Хадсон выходит замуж за брата подруги, основателя звукозаписывающей компании Lightwave Records Дэнни Фудзикаву. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала селфи, на котором она на фоне океана пытается поцеловать своего возлюбленного.

Также звезда засветила помолвочное кольцо на безымянном пальце, которое выглядит необычно. Драгоценность украшена не одним бриллиантом, как принято, на нем несколько камней среднего размера.

«Поехали», - подписала снимок актриса и добавив к слову смайлики, связанные со свадьбой.

Стоит отметить, что пара начала встречаться еще в 2016 году, а в 2018 у них родился общий ребенок – дочь Рони Роуз Хадсон Фудзивака. У актрисы от предыдущих отношений есть сыновья Райдер и Бингем.

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