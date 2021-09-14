Судья "Танців з зірками" и главный герой первого сезона "Холостяка" признался, поддерживает ли связь с Александрой Шульгиной.

Первый "Холостяк" Чмерковский рассекретил, общается ли с победительницей шоу instagram.com/maksimc

Известный американский хореограф украинского происхождения Максим Чмерковский дал интервью Кате Осадчей, в котором вспомнил о своем участии в первом сезоне реалити-шоу "Холостяк" 10 лет назад.

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В финале романтического проекта танцор выбрал киевлянку Александру Шульгину. Однако, уже через месяц пара рассталась. Об окончании отношений Чмерковский и Шульгина объявили в пост-шоу "Как выйти замуж".

Сейчас 33-летняя Александра, как и Максим, живет и работает в США. Но по словам танцора, они ни разу не пересекались и даже не общались в соцсетях.

"К сожалению, нет. Я с тех пор не поддерживал эти отношения. Так получилось. Поддерживаю другие", - заявил мужчина.

Напомним, что 41-летний Чмерковский женат на американской танцовщице Пете Маргатройд. 4 января 2017 года у супругов родился сын Шэй Александер.

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