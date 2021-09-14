Певица рассекретила, что ее сердце занято.

Украинская исполнительница Светлана Лобода тщательно скрывает личную жизнь от посторонних глаз. Поклонникам 38-летней певицы до сих пор не удалось выяснить, кто-же является отцом ее младшей дочери, 3-летней Тильды/

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Но недавно Лобода в первые за долгое время решила высказаться о своих отношениях с мужчинами. В интервью журналу "Отдохни" звезда призналась, что ее сердце занято. Светлана не раскрыла имя нового возлюбленного, однако уточнила, что он не из мира шоу-бизнеса. Также певица объяснила, почему не хочет появляться на публике с бойфрендом.