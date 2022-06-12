Пара повстречалась год и рассталась

Распалась еще одна пара из проекта "Холостяк". Победительница 11 сезона шоу Анна Богдан объявила о расставании с Михаилом Заливако. Об этом бывшая жена экс-главы Администрации Президента Украины Андрея Богдана сообщила на своей странице в Instagram. По ее словам, такое решение окончательное.

"Очень много вопросов ставят мне: где делся Миша? Почему нет Миши? Вы разошлись? Я уже долго не могла найти в себе силы, чтобы сказать вам… Иначе бы посыпалось еще больше вопросов, которые меня разбили бы еще больше. К сожалению, наши отношения закончились, это мое окончательное решение", - написала Анна.

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Также Анна добавила, что благодарна поклонникам за волнения, но сейчас хочет немного тишины.

"Это решение далось мне тяжело, - призналась она. - Наше знакомство было самым интересным, очень классная история, которую я всегда буду помнить. Спасибо, что все это время были с нами и волновались за нашу пару. Дайте мне возможность прожить в своей тишине", - написала она.

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