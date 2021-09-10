Актриса на собственном примере показала, что соцсети могут быть опасными.

Популярная украинская актриса и ведущая Ольга Сумская поделилась жуткой историей. В эфире программы "Касается каждого" знаменитость рассказала, как однажды ее преследовал один из поклонников. Незнакомец писал артистке сообщения в соцсети и звал ее к себе в гости. Когда же Ольга отказала, то мужчина начал переписываться с ее младшей дочерью.

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По словам Сумской, "неадекватному" фанату узнал ее адрес и он караулил ее возле подъезда. Однажды мужчине даже удалось встретиться со своим кумиром. Актриса отметила, что очень испугалась, когда он к ней подошел и представился. Звезда была уверена, что ей угрожает опасность. Чем закончилась история с преследователем, Ольга решила отставить в тайне. Однако, добавила, что нужно быть осторожными с общением в Сети.

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