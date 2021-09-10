У кого из актеров и музыкантов был страшный опыт комы.

Жизнь героев нашей сегодняшней подборке в буквальном смысле была на "волоске от смерти". Узнайте, кого из мировых селебрити врачи вытащили из того света после комы.

Холли Берри

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В конце 80-х годов Берри стало плохо на съемках сериала "Живые куклы". Звезду тут же отправили в больницу, где она на целую неделю впала в кому. Медики выяснили, что уровень глюкозы Холли упал до критически низкого уровня и поставили ей неутешительный диагноз — диабет второго типа.

Холли Берри Getty Images

Шэрон Стоун

Звезду "Основного инстинкта" в 2001 году госпитализировали после того, как она почувствовала сильную боль в затылке и потеряла сознание. Врачам не сразу удалось найти причину критического состояния Стоун, поэтому актриса 9 дней пробыла в коме. Позже выяснилось, что у Шэрон одна из самых тяжелых форм нарушения кровообращения. Ей поставили диагноз "субарахноидальное кровоизлияние в мозг" (одна из форм инсульта – ред.).

Шэрон Стоун Getty Images

Элизабет Тейлор

Одна из самых знаменитых голливудских кинодив прошлого столетия в своей автобиографии рассекретила, что переживала кому дважды. В 1960 году она заболела двухсторонним воспалением легких, которое привело к остановке сердца. Но медикам удалось вытащить актрису с того света.

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Во второй раз Тейлор впала в трехдневную кому из-за любви к женатому коллеге по фильму "Клеопатра" Ричарду Бертону. Когда актриса поняла, что возлюбленный не собирается разводиться, она решила покончить жизнь самоубийством, приняв смертельную дозу снотворного. Но, к счастью, врачам снова удалось спасти жизнь Элизабет.

Элизабет Тейлор Getty Images

Курт Кобейн

Фронтмен группы «Nirvana» за полтора месяца до смерти впал в кому. Причиной стало то, что музыкант принял большую дозу транквилизаторов и запил их шампанским. Врачи промыли Кобейну желудок, однако он пришел в себя только спустя сутки и сразу же покинул медицинское учреждение.

Курт Кобейн Getty Images

Рейчел Билсон

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40-летняя звезда сериалов "Одинокие сердца", "Зои Харт из южного штата" и "Дубль два" в одном из интервью призналась, что в 14 лет чуть не умерла. После шумной вечеринки актриса вместе с друзьями решила отправиться в путешествие по Тихоокеанскому побережью. Однако, пьяный водитель не справился с управлением, из-за чего случилось столкновение с грузовиком. После аварии Билсон впала в двухдневную кому так, как в ее голову вонзился осколок стекла.

Рейчел Билсон Getty Images

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