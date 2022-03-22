Антонину Паперную упрекают в молчании о войне в Украине

Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная живет в Москве со своим мужем российским актером. С начала военной агрессии РФ в Украины Антонина не высказалась о войне в Украине. В этом, в частности, ее упрекнул актер Дмитрий Ступка, который отметил, что Ольга Сумская помогает украинцам, а ее дочь просто замалчивает события, происходящие на ее родине.

Ольга Сумская, как любая мать, вступилась за свою дочку и сообщила, что она очень переживает о происходящем в Украине.

«Знаете, разжигание ненависти и раздора во время войны — это последнее, чем могут заниматься украинцы и это не делает нам чести. Тысячи семей попали в такие обстоятельства, когда их родственники живут в стране-агрессоре, потому что так сложилась жизнь. Сегодня мы должны объединиться, а не травить друг друга», — отметила актриса.

Артистка также сообщила, что ее с первых дней засыпали гневными комментариями.

«С первых дней войны ее страницу забросали гневными комментариями, мол, давай, высказывайся… Больной вопрос. Тотальная зависимость от обстоятельств, в которых они находятся и самое главное – двое детей, за которых они с мужем отвечают. Выплакала все слезы, звонит по сто раз в день, чтобы узнать, как мы. А мы дома, мы в Украине. И мы победим! Верим всем сердцем», — сказала Сумская в интервью «КП в Украине».

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