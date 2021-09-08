Сельма Блэр, Серена Уильямс и другие знаменитости продемонстрировали собственную библиотеку.

ТОП-12 звезд показали, как выглядят их библиотеки и кабинеты: фото instagram звезд

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Ivona представляет двенадцать звезд шоу-бизнеса, которые показали, как выглядит их комната для чтения. Также они продемонстрировали завораживающие дизайны полок для книг, столы для работы и рабочее пространство в целом.

Известная американская актриса Сельма Блэр предпочла темно-зеленый цвет для комнаты, в которой можно почитать.

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Итальянский певец и исполнитель классической музыки Андреа Бочелли в каждой комнате держит стопку книг, а стены украшает пластинками.

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Бывший муж Кортни Кардашьян, Скотт Дисик обустроил рабочую зону и зону отдыха в пастельных тонах.

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Звезда «Властелина колец» Лив Тайлер все свои книги хранит в детской комнате или игровой, там она больше всего проводит времени.

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Вокалист группы «Maroon 5» Адам Левин предпочитает бежевые оттенки в комнатах для отдыха.

Адам Левин AD

Звездные супруги Джаред и Женевьев Падалеки в своем фермерском доме обустроили одну комнату-кабинет, в которой преимущественно работает актриса. Там она хранит свои самые любимы книги.

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Звезда «Форсажа» Тайриз Гибсон предпочитает черный цвет в дизайне своего жилища.

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Известная теннисистка Серена Уильямс обустроила свой особняк в светлых оттенках, но «изюминкой» стали яркие акценты, такие как темный шкаф для книг, синий диван и красные стулья.

Серена Уильямс AD

Ямайский музыкант Зигги Марли показал свой кабинет и комнату, в которой творит музыку. На фото видно, что знаменитость предпочитает серые и коричневые оттенки в интерьере.

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Звезда бурлеска Дита фон Тиз оформила свою библиотеку в ярко-бордовом цвете.

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Американский актер Джесси Тайлер Фергюсон и его супруг Джастин Микита обустроили свои кабинеты в спокойных тонах. Для гостиной выбрали светло-синий цвет, а кабинет обставили деревянной мебелью.

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Американская актриса Мэгги Джилленхол любит насыщенные цвета, поэтому свой кабинет наполнила стильной мебелью и яркими акцентами.

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Автор: Леся Сайко

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