Муж Бейонсе показал дизайн своего офиса в Лос-Анджелесе.

Место для работы и вдохновения: как выглядит офис Jay-Z instagram звезд

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Известный американский музыкант и муж легендарной певицы Бейонсе, Jay-Z, показал, как обставил свой новый офис в Лос-Анджелесе.

Известно, что дизайнером штаб-квартиры звезды стал Вилло Перрон, который создал множество зрелищных декораций для знаменитостей, таких как Рианна, Канье Уэст, Леди Гага, Дрейк, Флоренс + Машина, Кендрик Ламар, Трэвис Скотт и множество других мировых суперзвезд. Также он сотрудничал с брендами Nike и Samsung. Но офисное помещение для Jay-Z он спроектировал в спокойных и прохладных тонах.

«Я хотел создать дзен-среду, способствующую идеям и разговорам, место, где можно действительно думать», - сказал он.

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В новом офисе музыканта есть кабинет руководителя, который оснащен дизайнерскими столами, стульями и многим другим сокровищем, а также конференц-зал, столовая (зона для встреч), кафе-бар облицованный мрамором, медиа-зал, стойка администратора и рабочий зал. А стены здания украшены картинами малоизвестных афроамериканских художников.

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