Рэп-исполнительница опубликовала первое фото из роддома.

Певица Cardi B стала мамой во второй раз instagram.com/iamcardib

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Известная американская певица Cardi B родила второго ребенка. Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграм, где рассекретила точную дату появления на свет малыша.

«9/4/21», – подписала снимок артистка.

Можно сделать вывод, что Cardi B родила второго ребенка 4 сентября, но сообщить об этом решила позже.

Отметим, что отцом новорожденного малыша стал 29-летний рэпер Offset, который на своей странице в Инстаграм опубликовал фото новорожденного малыша, которого держит на руках лежа на больничной кровати, пока рядом лежит и отдыхает его 28-летняя возлюбленная.

«Глава 5», – лаконично подписал кадр он.

К слову, пол и лицо новорожденного ребенка звездные родители пока держат в секрете, но есть предположение, что у Cardi B и Offset родился мальчик, так как на фото ребенок закутан в голубой плед.

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