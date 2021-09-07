Актеру было 54 года.

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В понедельник, 6 сентября, ушел из жизни известный американский актер Майкл Кеннет Уильямс, который снялся во многих сериалах, таких как «Клан Сопрано», «Подстава», «Прослушка» и многих других. Возможной причиной смерти стала передозировка наркотиками.

Известно, что актера нашли мертвым у себя в квартире в Нью-Йорке. Также возле тела были найдены наркотики, что подвигло предположить, что именно они стали причиной его кончины.

Отметим, что Майкл Кеннет Уильямс четыре раза был номинирован на премию «Эмми». Актер получил широкую известность благодаря роли в сериале «Прослушка», также он снимался в сериалах: «Закон и порядок: Специальный корпус», «Подпольная империя», «Шпионка», «Юристы Бостона» и «C.S.I.: Место преступления».

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В 2007 году знаменитость получил роль в фильме Бена Аффлека «Прощай, детка, прощай», в 2008 году снялся в фильме «Невероятный Халк», а в 2009 году сыграл главную роль в сериале «Филантроп». Позже снялся в фильмах «Жизнь в военные времена» и «Дорога», а в 2010 году получил главную роль в телесериале «Подпольная империя».

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