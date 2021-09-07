ТОП-10 звезд, у которых есть родственники-преступники
В современном шоу-бизнесе сложно найти человека с безупречной репутацией. Многие звезды попадались на употреблении наркотиков или вождении авто в нетрезвом виде. А у тех, кому удалось не поддаться соблазну запрещенных веществ, в биографии можно обнаружить наличие родственников с криминальным прошлым. У кого из звезд родители, братья, сестры или мужья и жены отбывали тюремное заключение, рассказываем далее в материале.
- Ники Минаж
Читайте также: 35-летняя дочь Мерил Стрип вышла замуж за известного диджеяМало того, что американская рэперша связала себя узами брака с бывшим уголовником, так у нее есть еще и брат-преступник. Так, муж певицы Кеннет Петти в 1995 году был приговорен к четырем годам тюрьмы за попытку изнасилования 16-летней девушки. Еще семь лет Петти мужчина отсидел за убийство. А брата звезды Маража в прошлом году признали виновным в изнасиловании падчерицы.
- Наталья Водянова
Двоюродный брат всемирно известной российской модели Сергей пять раз сидел в тюрьме за кражи, разбой и умышленное причинение тяжкого вреда.
- Шарлиз Терон
Обладательница «Оскара» долгое время утверждала, что ее папа погиб в автокатастрофе. Но однажды в интервью рассекретила, что на самом деле отца застрелила ее мама, причем у нее на глазах. Случилось это, когда актрисе было 15 лет. По словам кинозвезды, Герда Терон была вынуждена выстрелить в мужа-алкоголика в целях самообороны. Полиция не выдвинула против матери Шарлиз никаких обвинений.
- Киану Ривз
Отец голливудского актера был наркоторговцем. Именно за распространение запрещенных веществ мужчину посадили в тюрьму. По словам Киану, ему было 10 лет, когда он узнал, что папа загремел за решетку.
- Хайден Паннетьери
Отец бывшей невесты украинского боксера Владимира Кличко отбывал тюремное заключение за регулярное домашнее насилие. Кроме того, недавно Хейден обращалась в суд по той причине, что ее избивал бойфренд Брайан Хикерсон.
- Лейтон Мистер
Родители звезды сериала "Сплетница" попали за решетку из-за контрабанды наркотиков из Ямайки в США. Причем мама актрисы в тот момент была беременной, поэтому Лейтон появилась на свет в тюремном госпитале.
- Джеки Чан
Читайте также: Как убрать жир на животе: советы от Марины БоржемскойОба родители знаменитого китайского актера отбывали наказание в тюрьме. Мать Чана сидела за нелегальную торговлю запрещенными веществами. А отец был политическим заключенным (китайские коммунисты признали его врагом народа, когда выяснили, что он был секретным агентом националистов).
Криминальное прошлое есть и у сына Джеки. В 2014 году Джейси Чана обвинили в употреблении и хранении наркотиков.
- Линдси Лохан
Отец актрисы, которая не раз попадала в тюрьму из-за вождения в нетрезвом виде, тоже был заключенным. Майкл трижды отбывал строк: за махинации с ценными бумагами, за нарушение правил условно-досрочного освобождения и, как и его звездная дочь, за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
- Дрю Бэрримор
Отец голливудской кинозвезды не один раз попадал в тюрьму. Мужчину задерживала полиция за употребление наркотиков, хулиганство и домашнее насилие.
- Тоби Магуайр
Отца актера Винсента Магуайра задержали в 1993 году при попытке ограбить банк. На такой шаг мужчина решился из-за нищеты его семьи и болезни сестры. Его посадили на два года.
Автор: Наталия Коваленко
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