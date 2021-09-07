Узнайте, родители каких знаменитостей нарушали закон.

В современном шоу-бизнесе сложно найти человека с безупречной репутацией. Многие звезды попадались на употреблении наркотиков или вождении авто в нетрезвом виде. А у тех, кому удалось не поддаться соблазну запрещенных веществ, в биографии можно обнаружить наличие родственников с криминальным прошлым. У кого из звезд родители, братья, сестры или мужья и жены отбывали тюремное заключение, рассказываем далее в материале.

Ники Минаж

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Мало того, что американская рэперша связала себя узами брака с бывшим уголовником, так у нее есть еще и брат-преступник. Так, муж певицы Кеннет Петти в 1995 году был приговорен к четырем годам тюрьмы за попытку изнасилования 16-летней девушки. Еще семь лет Петти мужчина отсидел за убийство. А брата звезды Маража в прошлом году признали виновным в изнасиловании падчерицы.

Ники Минаж и Кеннет Перри Getty Images

Наталья Водянова

Двоюродный брат всемирно известной российской модели Сергей пять раз сидел в тюрьме за кражи, разбой и умышленное причинение тяжкого вреда.

Наталья Водянова Getty Images

Шарлиз Терон

Обладательница «Оскара» долгое время утверждала, что ее папа погиб в автокатастрофе. Но однажды в интервью рассекретила, что на самом деле отца застрелила ее мама, причем у нее на глазах. Случилось это, когда актрисе было 15 лет. По словам кинозвезды, Герда Терон была вынуждена выстрелить в мужа-алкоголика в целях самообороны. Полиция не выдвинула против матери Шарлиз никаких обвинений.

Шарлиз Терон и ее мама Getty Images

Киану Ривз

Отец голливудского актера был наркоторговцем. Именно за распространение запрещенных веществ мужчину посадили в тюрьму. По словам Киану, ему было 10 лет, когда он узнал, что папа загремел за решетку.

Киану Ривз Getty Images

Хайден Паннетьери

Отец бывшей невесты украинского боксера Владимира Кличко отбывал тюремное заключение за регулярное домашнее насилие. Кроме того, недавно Хейден обращалась в суд по той причине, что ее избивал бойфренд Брайан Хикерсон.

Хайден Паннетьери Getty Images

Лейтон Мистер

Родители звезды сериала "Сплетница" попали за решетку из-за контрабанды наркотиков из Ямайки в США. Причем мама актрисы в тот момент была беременной, поэтому Лейтон появилась на свет в тюремном госпитале.

Лейтон Мистер Getty Images

Джеки Чан

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Оба родители знаменитого китайского актера отбывали наказание в тюрьме. Мать Чана сидела за нелегальную торговлю запрещенными веществами. А отец был политическим заключенным (китайские коммунисты признали его врагом народа, когда выяснили, что он был секретным агентом националистов).

Криминальное прошлое есть и у сына Джеки. В 2014 году Джейси Чана обвинили в употреблении и хранении наркотиков.

Джеки Чан с сыном Джейси Getty Images

Линдси Лохан

Отец актрисы, которая не раз попадала в тюрьму из-за вождения в нетрезвом виде, тоже был заключенным. Майкл трижды отбывал строк: за махинации с ценными бумагами, за нарушение правил условно-досрочного освобождения и, как и его звездная дочь, за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Линдси Лохан с родителями Getty Images

Дрю Бэрримор

Отец голливудской кинозвезды не один раз попадал в тюрьму. Мужчину задерживала полиция за употребление наркотиков, хулиганство и домашнее насилие.

Маленькая Дрю Бэрримор с родителями Getty Images

Тоби Магуайр

Отца актера Винсента Магуайра задержали в 1993 году при попытке ограбить банк. На такой шаг мужчина решился из-за нищеты его семьи и болезни сестры. Его посадили на два года.

Тоби Магуайр Getty Images

Автор: Наталия Коваленко

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