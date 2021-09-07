Грейс Гаммер стала женой соавтора хита "Shallow" из фильма "Звезда родилась" Марка Ронсона.

Средняя дочь рекордсменки "Оскара" и "Золотого глобуса" Мерил Стрип, актриса Грейс Гаммер во второй раз вышла замуж. Избранником 35-летней звезды стал 46-летний британский диджей и музыкальный продюсер Марк Ронсон, который получил "Грэмми" и "Оскар" как соавтор хита "Shallow" из фильма "Звезда родилась".

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Музыкант опубликовал первый кадр со свадьбы в свой день рождения 4 сентября. Однако, по слухам в СМИ пара поженилась еще месяц назад. Торжество влюбленные отпраздновали в Нью-Йорке в кругу самых близких друзей и родственников.

"К моей искренней любви... Из ниоткуда ты сделала мой 45-й год лучшим в моей жизни. И я уверен, что мне понадобилось 45 лет, чтобы стать мужчиной, достойным твоей любви. Я надеюсь, что проведу каждый из этих дней рождения рядом с тобой до моего последнего дня. И не только. Во веки веков твой (и да, мы поженились)", - написал Марк под фото.

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