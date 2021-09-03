Легенда украинского футбола провел вечер с родственниками.

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Бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко опубликовал совместный снимок с семьей. Он собрал на ужин в Киеве свою маму и сестру, а также других членов семьи.

На своей странице в Инстаграм бывшая звезда футбола выложил фото, на котором показал, как проводит время с родственниками. На фото видно, как знаменитость нежно обнял маму и племянницу, а позади них стояла старшая сестра с мужем.

«Семейный ужин в Киеве. Люблю вас», – подписал фото Андрей Шевченко.

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