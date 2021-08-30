Филипп Киркоров встретился с Дженнифер Лопес на показе Dolce & Gabbana.

Популярный российский исполнитель Филипп Киркоров, которому недавно запретили въезд в Украину, встретился с всемирно известной певицей и актрисой Дженнифер Лопес в Италии.

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54-летний артист увидел роскошную Джей Ло на венецианском показе Alta Moda своего любимого бренда Dolce & Gabbana и не удержался от совместного фото. Эксклюзивным кадром Филипп поделился на своей странице в Инстаграм.

Судя по свежему снимку, 52-летняя Лопес выбрала для модного мероприятия кроп-топ с кристаллами и жаккардовые брюки с изображением цветов. В руках исполнительница держала накидку изумрудного цвета.

«Чао белла Джей Ло. Мы модные убийцы. Продолжение следует…», - подписал фото Киркоров.

Дженнифер Лопес и Филипп Киркоров instagram.com/fkirkorov

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