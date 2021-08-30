Звезда трилогии «Властелин колец» рассказал о жутком падении.

Популярный британский актер Орландо Блум, который сыграл Леголаса в «Властелине колец» и Уилла Тернера в «Пиратах Карибского моря», рассказал подписчикам о самом страшном событии из своей жизни. Кинозвезда признался, что однажды чуть не погиб.

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На своей странице в Инстаграм Блум рассекретил, что в 1998 году сломал позвоночник из-за падения с высоты. Несчастный случай произошел, когда актер поднимался на террасу на третьем этаже. Орландо обнародовал фото, которое было сделано спустя три месяца после получения серьезной травмы.

«Это я с бандажом на спине в 1998 году, примерно через 3 месяца после того, как упал с 3 этажа и сломал позвоночник, чудом избежав смерти и паралича... Каждый день благодарен за свои конечности, которые позволяют мне расширять свои границы и жить на грани (теперь безопаснее)», - подписал снимок Блум.

Орландо Блум упал с третьего этажа instagram.com/orlandobloom

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