Экс-возлюбленная пластического хирурга Андрея Искорнева показала фото со свадьбы.

Звезда третьего сезона популярного проекта «Холостяк» Ирина Скорикова сообщила подписчикам о переменах в личной жизни. На своей странице в Инстаграм 39-летняя участница реалити объявила о том, что во второй раз вышла замуж.

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Несколько дней назад Ирина обнародовала снимок, где она продемонстрировала обручальное кольцо на пальце. Позже Скорикова опубликовала еще один кадр, где она и ее новоиспеченный муж запечатлены в ресторане в свадебном наряде. Лица своего избранника Ирина пока не показывает, его имя также пока в тайне. Однако, судя по подписи мужчина иностранец с фамилией Хэнкок.

«Даже самый хмурый день может стать для вас самым светлым… Продолжение следует…;) Мистер и мисис Хэнкок», - подписала фото экс-участница «Холостяка».

Ирина Скорикова из «Холостяка 3» вышла замуж instagram.com/irynaskorykova

Ирина Скорикова из «Холостяка 3» вышла замуж instagram.com/irynaskorykova

Напомним, что в третьем сезоне проекта главным героем был пластический хирург Андрей Искорнев. В финальном эпизоде мужчина выбрал Аню Козырь, однако после съемок некоторое время с другой финалисткой Яной Станишевской. Но в итоге на пост-шоу появился с Ириной. Спустя полтора года отношений Искорнев и Скорикова расстались.

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