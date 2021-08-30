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Уже в эту среду в школах пройдут торжественные линейки по случаю Дня знаний. 1 сентября прозвучит первый звонок, который ознаменует начало учебного года. Накануне праздника Ivona предлагает вспомнить, как украинские и зарубежные знаменитости выглядели в школьные годы.

  • Леся Никитюк

Леся Никитюк в школьные годы
Леся Никитюк в школьные годы
instagram.com/lesia_nikituk

  • Елена Кравец

Елена Кравец в школьные годы
Елена Кравец в школьные годы
instagram.com/lennykravets

  • Тина Кароль

Тина Кароль в школьные годы
Тина Кароль в школьные годы
instagram.com/tinakarol_fantina

  • Кэтрин Зета-Джонс

Кэтрин Зета-Джонс в школьные годы
Кэтрин Зета-Джонс в школьные годы
instagram.com/catherinezetajones

  • Юлия Санина

Юлия Санина в школьные годы
Юлия Санина в школьные годы
instagram.com/the_hardkiss

  • Джаред Лето

Джаред Лето в школьные годы
Джаред Лето в школьные годы
instagram.com/jaredleto

  • Ани Лорак

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Ани Лорак в школьные годы
Ани Лорак в школьные годы
instagram.com/anilorak

  • Филипп Киркоров

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Филипп Киркоров в школьные годы
Филипп Киркоров в школьные годы
instagram.com/fkirkorov

  • Оля Цибульская

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Оля Цибульская в школьные годы
Оля Цибульская в школьные годы
instagram.com/cybulskaya

  • Alyosha

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Alyosha в школьные годы
Alyosha в школьные годы
instagram.com/alyoshasinger

  • Юрий Горбунов

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Юрий Горбунов в школьные годы
Юрий Горбунов в школьные годы
instagram.com/gorbunovyuriy

  • Анна Седокова

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Анна Седокова в школьные годы
Анна Седокова в школьные годы
instagram.com/annasedokova

  • Дзидзьо

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Михаил Хома в школьные годы
Михаил Хома в школьные годы
instagram.com/dzidzio

  • Злата Огневич

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Злата Огневич в школьные годы
Злата Огневич в школьные годы
instagram.com/zlata.ognevich

  • Ольга Сумская

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Ольга Сумская в школьные годы
Ольга Сумская в школьные годы
instagram.com/olgasumska

  • Алла Костромичева

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Алла Костромичева в школьные годы
Алла Костромичева в школьные годы
instagram.com/alla

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