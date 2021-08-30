Как знаменитости выглядели в школьные годы
Подборка архивных кадров ко Дню знаний.
Читайте также: Кейт Миддлтон покидает Кенсингтонский дворец: В чем причинаУже в эту среду в школах пройдут торжественные линейки по случаю Дня знаний. 1 сентября прозвучит первый звонок, который ознаменует начало учебного года. Накануне праздника Ivona предлагает вспомнить, как украинские и зарубежные знаменитости выглядели в школьные годы.
- Леся Никитюк
- Елена Кравец
- Тина Кароль
- Кэтрин Зета-Джонс
- Юлия Санина
- Джаред Лето
- Ани Лорак
- Филипп Киркоров
- Оля Цибульская
- Alyosha
- Юрий Горбунов
- Анна Седокова
- Дзидзьо
- Злата Огневич
- Ольга Сумская
- Алла Костромичева
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