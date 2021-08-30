Подборка архивных кадров ко Дню знаний.

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Леся Никитюк

Уже в эту среду в школах пройдут торжественные линейки по случаю Дня знаний. 1 сентября прозвучит первый звонок, который ознаменует начало учебного года. Накануне праздника Ivona предлагает вспомнить, как украинские и зарубежные знаменитости выглядели в школьные годы.

Леся Никитюк в школьные годы instagram.com/lesia_nikituk

Елена Кравец

Елена Кравец в школьные годы instagram.com/lennykravets

Тина Кароль

Тина Кароль в школьные годы instagram.com/tinakarol_fantina

Кэтрин Зета-Джонс

Кэтрин Зета-Джонс в школьные годы instagram.com/catherinezetajones

Юлия Санина

Юлия Санина в школьные годы instagram.com/the_hardkiss

Джаред Лето

Джаред Лето в школьные годы instagram.com/jaredleto

Ани Лорак

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Ани Лорак в школьные годы instagram.com/anilorak

Филипп Киркоров

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Филипп Киркоров в школьные годы instagram.com/fkirkorov

Оля Цибульская

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Оля Цибульская в школьные годы instagram.com/cybulskaya

Alyosha

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Alyosha в школьные годы instagram.com/alyoshasinger

Юрий Горбунов

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Юрий Горбунов в школьные годы instagram.com/gorbunovyuriy

Анна Седокова

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Анна Седокова в школьные годы instagram.com/annasedokova

Дзидзьо

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Михаил Хома в школьные годы instagram.com/dzidzio

Злата Огневич

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Злата Огневич в школьные годы instagram.com/zlata.ognevich

Ольга Сумская

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Ольга Сумская в школьные годы instagram.com/olgasumska

Алла Костромичева

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Алла Костромичева в школьные годы instagram.com/alla

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