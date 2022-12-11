Трогательная премьера от украинской исполнительницы

Заслуженная артистка Украины Тоня Матвиенко представила новый сингл «Кульбаби». По словам Матвиенко, этим треком она хотела удивить не только слушателей, но и себя: вокальные партии записаны не в присущей для певицы манере.

Как вспоминает Тоня, студийная работа над треком производилась 23 февраля, в последний день перед началом полномасштабной войны. Сам релиз артистка планировала на май в качестве подарка ко дню рождения супруга Арсена Мирзояна. Напомним, это уже не первый творческий эксперимент артистки — в 2019 году Матвиенко выпустила трек «Доберман», который также посвятила Мирзояну.

Представляя трек в декабре, Матвиенко надеется, что песня своим содержанием и игривым настроением может натолкнуть слушателей на теплые воспоминания из прошлого и поддержать дух украинцев:

«Да, сейчас не весна и одуванчиков мы не видим, но я хочу, чтобы песня «Кульбаби» согревала каждого украинца. Возможно, она вернет вас в юность, где вы встретили первую любовь. Или в песне узнаете себя в настоящем — влюбленного до безумия, — комментирует Тоня и добавляет: — Только с чувством любви мы обретем светлое будущее».

Автором слов и музыки стал Иван Клименко, сотрудничавший над аранжировкой с Александром Пришляком. За мастеринг и сведение отвечал Стас Черный.

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