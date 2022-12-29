Прем’єрою пісні співачка поділилася на своєму YouTube-каналі

Напередодні Нового року Оля Полякова зробила своїм прихильникам подарунок і нарешті запрем‘єрила трек «Чарівні Очі». Уважні фоловери співачки в коментарях помітили схожість україномовного синглу з піснею, яку Полякова виконала на новорічні свята минулого року. Адже першою версією релізу була пісня «Длинные ноги», прем’єра якої мала відбутися ще 8 березня разом з кліпом.

Але з часом трек зазнав концептуальних змін і з легкої подачі Полякової «Длинные Ноги» перетворилися на «Чарівні Очі». Фоловери артистки відзначили, що версія українською мовою звучить набагато краще та глибше.

3 січня в рамках святкового концерту «Новий рік з Анрі» на IMEDI TV Оля Полякова презентує «Чарівні очі» в дуеті з грузинською зіркою Анрі Джохадзе.

Прем‘єра пісні вже доступна на всіх стрімінгових платформах.

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