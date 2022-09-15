BRYANGIN & ARKUSH представили трогательную песню «Таке вперше»

После 24 февраля жизни многих украинцев просто перевернулись. У многих из нас, что-то случилось впервые в жизни. О том, что впервые произошло в жизнях украинских исполнителей Артема Пивоварова, Jerry Heil и лидера группы Kalush Orchestra Олега Псюка, можно услышать в песне «Таке вперше» музыкантов BRYANGIN & ARKUSH.

Артем Пивоваров признался, что «впервые испытывал бессилие от того, что не может влиять на безопасность своих близких людей», а Jerry Heil вынуждена была покинуть свой дом. А харизматичные музыканты BRYANGIN & ARKUSH создали песню, в которой собрали свои переживания, которые, как оказалось, близки многим. Об этом свидетельствует популярность трека соцсетях.

«Эту песню мы написали вместе. Наши мысли и ощущения схожи, поэтому, видимо, когда мы встретились и начали работать вместе, эта работа появилась сама собой. Война заставляет задуматься и переоценить свою жизнь, которая была «до»... Музыканты все свои эмоции и переживания пытаются передать музыкой. Так же и мы. Мы хотим донести этой песней людям, что их вера и объединенность — это самое сильное оружие. В каком бы уголке мира мы ни были — мы все равно остаемся едиными. Мы верим, совсем скоро это все кончится, и каждый вернется в родной дом. Вместе мы сила!» — комментируют трек «Таке вперше» исполнители.

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