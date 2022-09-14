Это первая песня с момента широкомашстабного вторжения

Одна из самых известных украинских певиц Екатерина Бужинская представила жизнеутверждающую песню о любви к украинским защитникам. Это первая премьера от Екатерины с начала полномасштабного вторжения. Благодаря своему узнаваемому стилю исполнения, Екатерина сумела очень пронзительно и искренне передать собственные переживания в новой песне «Сила кохання».

Трогательная композиция пополнила значительный патриотический репертуар Народной артистки Украины. Это песня-молитва «белого ангела-хранителя», которым есть для защитника мама, жена, сестра, дочь, отец, дедушка и бабушка – каждый украинец, который ждет с поля боя своего воина и молится за него и нашу победу.

«Когда автор песни, талантливый композитор и поэт Владимир Гуменчук прислал мне «Силу кохання», я сразу поняла: это моя песня. Я спела ее сердцем и своим исполнением пыталась передать общую для всех украинцев боль за родную землю и ее защитников, наши надежды на счастливое будущее Украины. Ведь среди тех, кто сейчас мужественно борется за нашу победу на востоке, находится и мой родной брат», — комментирует премьеру песни Екатерина Бужинская.

К тому же, по словам певицы, текст песни был усилен благодаря соавтору, Татьяне Гуцал, несколько изменившей слова в последнем припеве и тем самым предоставившей еще более жизнеутверждающий месседж.

В начале масштабного вторжения певица вместе с тремя детьми вынуждена была уехать в Болгарию, поскольку стала свидетелем разрушения соседского дома в результате прямого попадания снаряда. Там сразу приступила к волонтерской работе, открыла украинский певческий фронт: постоянно доносила до слушателей правду о событиях в Украине, выступая на телевидении, радио и благотворительных концертах в Болгарии и Словакии, за что получила звание «Голос Украины в Болгарии». Теперь больше всего стремится вернуться на Родину и участвовать в благотворительных концертах на родной земле.

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