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Во вторник, 23 августа, украинцы отмечают День Государственного флага. Украинские знаменитости показали праздничные фото и видео, а также написали, за что любят синей и желтый цвета флага нашей страны.

  • Злата Огневич

  • Григорий Решетник

  • Наталья Могилевская

  • Монатик

  • Сергей Притула

  • Екатерина Осадчая

  • Маша Ефросинина

  • Настя Каменских

  • Потап

  • Камалия

  • Ирина Билык

  • Ирина Федишин

  • Светлана Тарабарова

  • Оля Цибульская

  • Маричка Падалко

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