Как звезды поздравили украинцев с праздником, который отмечается 23 августа

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Злата Огневич

Во вторник, 23 августа, украинцы отмечают День Государственного флага. Украинские знаменитости показали праздничные фото и видео, а также написали, за что любят синей и желтый цвета флага нашей страны.

Григорий Решетник

Наталья Могилевская

Монатик

Сергей Притула

Екатерина Осадчая

Маша Ефросинина

Настя Каменских

Потап

Камалия

Ирина Билык

Ирина Федишин

Светлана Тарабарова

Оля Цибульская

Маричка Падалко

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