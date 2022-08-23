День Государственного флага Украины 2022: знаменитости поделились патриотическими фото
Как звезды поздравили украинцев с праздником, который отмечается 23 августа
Читайте также: Александр Усик: ТОП-5 интересных фактов об украинском боксереВо вторник, 23 августа, украинцы отмечают День Государственного флага. Украинские знаменитости показали праздничные фото и видео, а также написали, за что любят синей и желтый цвета флага нашей страны.
- Злата Огневич
- Григорий Решетник
- Наталья Могилевская
- Монатик
- Сергей Притула
- Екатерина Осадчая
- Маша Ефросинина
- Настя Каменских
- Потап
- Камалия
- Ирина Билык
- Ирина Федишин
- Светлана Тарабарова
- Оля Цибульская
- Маричка Падалко
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