Что мы знаем об олимпийском чемпионе

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20 августа в Саудовской Аравии украинский боксер Александр Усик одержал победу в чемпионском бое-реванше над британцем Энтони Джошуа. Нашему спортсмену удалось защитить пояса чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

По случаю победы Усика Ivona решила поделиться интересными фактами из жизни украинского чемпиона.

1. Мама боксера родилась в Черниговской области, а отец Усика родом из Сумской области. Сам боксер появился на свет в Крыму, но до 12-летнего возрасте жил на родине матери в селе Рыботин. Позже он вернулся в Симферополь, где и окончил школу. А высшее образование получил на Западной Украине — во Львовском университете физической культуры.

Александр Усик с родителями Фото: ua.tribuna.com

2. Если бы Александр в 15-летнем возрасте не попал в секцию по боксу, то мог бы стать футболистом, дзюдоистом или танцором. В детстве Усик был полузащитником юношеской команды «Таврия».

3. Александр Усик — многодетный папа. У 35-летнего боксера и его жены Екатерины трое детей: 12-летняя Елизавета, 9-летний Кирилл и 7-летний Михаил.

Александр Усик с сыновьями instagram.com/usykaa

Александр Усик с дочерью Фото: instagram.com/himomclub

4. Спортсмена часто критиковали за проросийскую позицию. Несмотря на то, что Усик поддерживал украинских бойцев в АТО и посещал их позиции, он заявлял, что не поделяет наш народ с народом страны-агрессора. Для него и украинцы, и россияне — это славяне. Кроме того, Александр выступал против декоммуницации, проводил общие прямые трансляции в соцсетях с Анатолием Шарием и записывал видео с российскими звездами, которые внесены в базу Миротворца. Когда началась война, Усик находился в Великобритании. Спортсмен принял решение вернуться в Украину и вступить в территориальную оборону. В марте супруга Александра сообщила, их дом в селе Ворзель под Киевом захватили россияне. Здание обстреляли, а на территории двора стояли танки и БТРи. Сейчас Усик полностью на стороне Украины и верит в победу нашего государства. Боксер уверен, что после войны Украину ждет процветание.

5. Внимательные зрители могли заметить, что на бой с Джошуа Александр вышел в шортах, на которых было не только изображение флага Украины, но и имя жены боксера — Екатерина, и название его родного города — Симферополь.

Александр Усик и Энтони Джошуа instagram.com/usykaa

Александр Усик и Энтони Джошуа instagram.com/usykaa

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