Ведущая показала редкое фото со старшим ребенком

Осадчая рассекретила, чем занимается ее 19-летний сын от первого брака с нардепом instagram.com/kosadcha

Украинская ведущая Екатерина Осадчая поздравила сограждан с Днем государственного флага, опубликовав редкую фотографию со старшим сыном.

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В Инстаграм телезвезды появился кадр, где она в синей футболке с надписью «Я без тебя как синий без желтого» обнимает 19-летнего Илью. А мальчик позировал для фото в футболке желтого цвета с текстом «Я без тебя как желтый без синего».

В описании к снимку Екатерина отметила, что в этом году День госудаственного флага Украины — особенный. Ведь во многих странах мира он стал символом свободы. Кроме того, Осадчая рассекретила, чем сейчас занимается Илья. По словам ведущей, старший из ее троих сыновей изучает IТ (информационные технологии).

«Упреждая все вопросы, Илья не воюет, изучает IT и уже защищает страну на этом фронте», — написала звездная мама.

Отметим, что отцом 19-летнего Ильи является первый супруг Осадчей — бизнесмен и нардеп III, IV и VI созывов Верховной Рады Олег Полищук. Бывший супруг Екатерины старше ее на 15 лет.

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