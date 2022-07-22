Артист рассказал о старте карьеры и о том, что в его жизни изменила война

Украинский певец Роман Скорпион, который с начала войны ездит с благотворительными концертами по Украине, эксклюзивно для Ivona рассказал о начале своей карьеры, творчестве и изменившей в его жизни войне.

Роман, расскажите, как начинали карьеру певца?

Карьера началась со свадеб и корпоративов. Потом я начал понемногу записывать свои песни, потому что хотел быть артистом. Сказать, что мне кто-то конкретно помогал то нет, в большинстве своем наоборот мешали. Отказывали в моих начинаниях. Но, несмотря ни на что, я верю, что Бог помогает мне в этом, а для меня это основное.

Где вы учились?

Понимание того, что я хочу быть именно певцом, ко мне пришло еще в детстве. Учился я в училище «Культуры и Искусств». Я не сразу закончил обучение, потому что много работал и не успевал учиться. Тогда мне посоветовали взять академ отпуск, длившийся 10 лет. После чего, я будучи уже артистом, возобновил обучение и закончил его.

Певец Роман Скорпион. Фото: пресс-служба

Роман Скорпион в начале карьеры и сейчас, что изменилось?

В начале карьеры я был артист одиночка, который в основном опирался на свои силы и знания. Потом у меня появилась команда. Это те люди, которые постоянно со мной гастролировали. С течением времени я взял концертного директора и менеджера. Я очень часто принимал решение самостоятельно методом «тыка», как говорится. Такие решения время от времени мне обходились в немалую копейку. Но я рад, что так происходило, потому что теперь я многое понимаю благодаря своему опыту. Сейчас я опираюсь на свои знания и перед принятием важного решения собираю группу. Мы вместе идем к общим целям. Настоящий Роман Скорпион – это точно командный игрок!

Как ваши фанаты реагируют на каждую песню?

Пою только то, что чувствую. Только тогда я смогу это донести до людей. Ну, фанаты не люблю этого слова. Своих слушателей я называю – ценители моей музыки. Когда я записываю песню, я не думаю, что сейчас выйдет песня и понравится всем моим поклонникам. Я верю, в первую очередь, что выйдет песня, которая найдет своего слушателя. Человека, который сейчас испытывает те или иные эмоции, такие же как и я.

Что изменилось в вашей жизни с началом войны?

Когда началась война, я был дома и восстанавливался после недельного тура. Я уверен, что война изменила ценности и песни приобрели новое значение. Сцена сменилась полигонами и бомбоубежищами. Также изменились и места проведения концертов. Сейчас это места, где ночью спят солдаты, едят, а в обед мы для них поем.

Как думаете, изменится ли наша страна после войны? Что вы хотели бы изменить?

Все изменения, которые происходят в нашей стране только к лучшему, к сожалению, такой ценой. Многих изменников уже обнаружили. Люди стали ценить родной язык и родную землю. Изменения произошли в головах людей, что положительно влияет на развитие целой страны. На данный момент изменения есть и меня это радует. С каждым годом мы ставим новые цели и идем к ним, потому как будет дальше покажет время.

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