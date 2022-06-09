Украинские звезды читают поэзию, созданную во время полномасштабной войны России против Украины

К новому арт-проекту «Буремні вірші» продюсера Павла Шилько, в котором украинские звезды читают поэзию, созданную во время полномасштабной войны России против Украины, присоединились известные украинцы – певцы Павел Зибров, Артем Пивоваров и телеведущая Алла Мазур.

Звезды озвучили и «оживили» силой своего голоса стихи молодых и опытных украинских поэтов, написанных в первые три месяца российской агрессии под влиянием чувств, переживаний и страданий, причиненных войной. Видеостихи были положены на музыку, дополнены ассоциативным видеорядом и опубликованы на YouTube.

Напомним, что в первую часть вошли видеостихи Маши Ефросининой, Владимира Остапчука, Олега Панюты и Павла Шилько.

«Сложные времена рождают сильных людей, а сильные и несгибаемые украинцы творят новую историю и запечатлевают ее в стихах, — считает Сергей Затула, ко-продюсер проекта. – Доказано, что стихотерапия имеет психотерапевтический эффект, поэтому мы делаем этот проект для всей страны ради душевного исцеления украинцев».

Во вторую компиляцию вошло видеостихотворение в исполнении мэтра украинской эстрады – Павла Зиброва, народного артиста Украины. Он читает стихотворение Артема Сенчило «На битій градами дорозі». Автор написал это произведение под влиянием событий 40-го дня войны и выложил свои впечатления от пережитого в своем поэтическом дневнике в Facebook.

Стихотворение Владимира Юдина «Коли зустрінемось ми знову» зачитал стихийный артист Украины Артем Пивоваров. В нем переданы переживания, боль и мечты о встрече с семьей мужчины, отправившего своих женщину и детей за границу, в безопасное место, как можно дальше от войны.

Телеведущая Алла Мазур нежно и чувственно прочла стихотворение «Заспокой мене, милий, поглядом» Оксаны Волошиной, исполненный словами любви и неописуемой тоски всех украинских женщин, отправивших своих любимых на войну. Любимый автора произведения тоже сейчас защищает Родину, свои эмоции от переживаний за мужа она выплескивает в своей поэзии.

«Это постоянное чувство напряжения. Понимание, что каждое свидание может быть последним, а иначе никак, потому что кто должен, — делится Оксана. – И так хочется по-женски заслонить, спрятать, но... Ничто не успокоит, только его голос, только его взгляд».

Закрывает вторую компиляцию арт-проекта «Буремні стихи» его автор — Павел Шилько — соучредитель музыкальной премии YUNA, известный теле- и радиоведущий. Он зачитал стихотворение «Я з тих... поэта Василия Логая. Кстати, именно это произведение вдохновило Павла на создание проекта и одновременно стало его первой ласточкой. В нем говорится, что все украинцы, кто на передовой, кто в тылу делает все возможное, чтобы приблизить победу, что «каждый из нас, то почти пушка, что врага сжигает в черную золу».

К проекту также присоединятся MONATIK, Юлия Санина, Ольга Горбачева и другие звезды.

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