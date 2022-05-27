«Буремні вірші»: Єфросиніна, Остапчук та інші прочитали вірші, написані під час війни пресслужба

Відомі українці Маша Єфросиніна, Володимир Остапчук, Алла Мазур та Олег Панюта стали першими учасниками нового поетичного артпроєкту «Буремні вірші» продюсера Павла Шилька в якому зірки озвучили та «оживили» силою свого голосу вірші молодих та досвідчених українських поетів, що були написані в перші три місяці російської агресії під впливом почуттів, переживань та страждань, завданих війною. Відеовірші були покладені на музику, доповнені асоціативним відеорядом та опубліковані на Youtube.

Згодом до арт-проєкту також приєднаються MONATIK, Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Ольга Горбачова та інші зірки.

Вірш «Страта» Ігоря Дрижчаного, що був написаний 16 березня, у 21 день війни, читає Маша Єфросиніна:

На своїй сторінці у Facebook Павло Шилько звернувся до українців із проханням надіслати йому свої вірші, написані в буремні часи – під час повномасштабної війни в Україні та на його звернення відгукнулися десятки авторів з усіх куточків України. Вірші надходили навіть з міст Європи, де зараз вимушено перебувають багато українських жінок із дітьми. У своїх творах люди розповідають власні історії, виливають душу, діляться потаємним та розказують про пережите під час бомбардувань або евакуації.

Вірш «Доктор» Тоні Кузьмич у виконанні Павла Шилька:

Сьогодні, коли Україна переживає важкі випробування, віршотерапія та сучасна поезія воєнного часу набуває особливого значення та відіграє важливу роль у психоемоційному здоров'ї нації. Про це дуже добре знають творці Youtube-каналу доказової медицини "MED+". Саме тому цей канал став партнером арт-проєкту "Буремні вірші" і сприяє його поширенню серед українців.

Вірш «Коли закінчиться війна» Ангеліни Дрьомової у виконанні Володимира Остапчука:

Поштовхом до створення артпроєкту став вірш «Я з тих, хто чекає у черзі до бою», написаний співаком, колегою та товаришем Павла Шилька – Василем Логаєм. Почувши його твір, продюсер вирішив особисто начитати вірш у студії. Режисером першого та усіх наступних за ним відеовіршів став Макс Охрім, якому разом із родиною під вогнем вдалося вирватися зі зруйнованого Ірпеня. Завдяки його неповторному баченню вдалося відтворити глибину буремних часів та «буремних віршів», що увійшли до проєкту.

Артпроєкт отримав своє продовження за участі та підтримки продюсера та медіаексперта Сергія Затули, його також підтримала Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення, завдяки чому відеотвори невдовзі зʼявляться в телепросторі України.

Вірш «Тут ходили колись трамваї» Олени Татьянченко читає Олег Панюта:

Арт-проєкт ще продовжується і продюсери закликають українців приєднуватися до ініціативи, та надсилати свої роботи на електронну пошту: buremni2022@gmail.com.

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