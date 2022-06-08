Артистка присоединилась к проекту вместе со своими детьми

Известная украинская певица TARABAROVA вместе со своими детьми Иваном и Марией приобщились к общенациональному проекту благодарности «Малюнок Герою», начатого благотворительным фондом «Ціль» при поддержке Укрпочты. В рамках проекта каждый маленький украинец теперь может выразить свою благодарность современным героям – бойцам ВСУ, военным врачам или спасателям ГСЧС, отправив свой рисунок в любом отделении Укрпочты. Все детские рисунки со словами поддержки и надежды на мирную жизнь от детей будут переданы военнослужащим в горячие точки.

Недавно Светлана Тарабарова вместе со всей семьей вернулась в свой дом. Из-за проходивших поблизости боевых действий она была вынуждена в первые дни войны эвакуироваться в более безопасное место на западе Украины. Там певица за три месяца дала много концертов для военнослужащих. Вернувшись домой, певица приняла приглашение организаторов проекта «Малюнок Герою» и вместе с мужем помогла детям создать рисунок, на котором маленькие Иван и Мария изобразили такой желанный сюжет мирной Украины – родной дом с украинским флагом на крыше, ярким солнцем и мирным небом. Рисунок детей Светланы Тарабаровой можно посмотреть на странице проекта в Instagram.

«Сказать «спасибо» можно, нарисовав рисунок, – рассказывает Светлана. – Украинские защитники, особенно военные, с большой нежностью относятся к письмам и рисункам, которые украинские дети передают через волонтеров на фронт. Написанное детской рукой «спасибо» и «возвращайтесь живыми», поднимает моральный дух и дает силы. Моя миссия в проекте – сделать все возможное, чтобы привлечь как можно больше рисунков детей со всей Украины, чтобы передать их ребятам на передовую».

На своей странице в Instagram певица призвала всех подписчиков участвовать в проекте, приобщать детей, помогать им рисовать и поддерживать наших защитников. Впоследствии Светлана примет участие в передаче рисунков военнослужащим ВСУ.

Светлана Тарабарова с сыном Иваном пресс-служба

Также Светлана сняла видео процесса создания рисунка, а саундтреком к нему выступила новая песня «Перемога».

«Мы очень рады, что к проекту благодарности современным героям присоединилась Светлана Тарабарова со своими детишками», - прокомментировал Юлиан Побурко, директор благотворительного фонда «Ціль», организатор проекта «Малюнок Герою». – Мы давно следим за ее творчеством и помним, как изменился репертуар Светланы еще в самом начале войны в 2014 году, какие мотивирующие военные песни она писала и пела, как ездила на передовую и в воинские части с концертами. Видим, что и сейчас поддерживает военных. А еще Светлана олицетворяет образ красивой, заботливой и ласковой мамы. Уверен, что такой имидж и популярность поможет нам в достижении целей проекта, а наши защитники получат так необходимые им рисунки со словами благодарности».

Организаторы проекта поставили цель собрать 500 000 рисунков для поддержки наших героев на всех фронтах. Творческие работы маленьких украинцев будут направлены в военные части, больницы и подразделения, подаренные личному составу и станут украшением его расположений.

Из всех присланных работ представители фонда «Ціль» рандомно выберут 500 рисунков и превратят их в NFT, средства по продаже которых на аукционе будут направлены на реализацию проекта Детский сад будущего. Ребенок-автор рисунка, который будет продан по самой высокой цене, получит подарок – Apple IPad Air из Apple Pencil для рисования.

Национальным медиапартнером проекта выступает всеукраинская сеть городских сайтов CitySites.

Для участия в проекте необходимо создать рисунок, написать слова благодарности украинским героям и в период до 17 июля отправить их через любое отделение Укрпочты по адресу: улица Крещатик, 22, Киев, 01001. На письме нужно указать кому именно вы отправляете рисунок или открытку — военнослужащему, врачу или спасателю ГСЧС.

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