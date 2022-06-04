На обеды и продуктовые наборы: группа Metallica собрала крупную сумму для украинских беженцев
Музыканты от себя лично пожертвовали 500 тысяч долларов и еще 500 тысяч долларов собрали
Американская метал-группа Metallica собрала миллион долларов для благотворительной организации World Central Kitchen, которая бесплатно кормит украинцев, пострадавших от российской военной агрессии. Сами музыканты от себя пожертвовали 500 тысяч долларов.
"Вау! Мы рады сообщить, что благодаря #MetallicaFamily наш благотворительный фонд All Within My Hands достиг своей цели 1 000 000 долларов!" – написала группа на своей странице в Instagram.
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