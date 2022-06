Американская метал-группа Metallica собрала миллион долларов для благотворительной организации World Central Kitchen, которая бесплатно кормит украинцев, пострадавших от российской военной агрессии. Сами музыканты от себя пожертвовали 500 тысяч долларов.

"Вау! Мы рады сообщить, что благодаря #MetallicaFamily наш благотворительный фонд All Within My Hands достиг своей цели 1 000 000 долларов!" – написала группа на своей странице в Instagram.