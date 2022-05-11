Известная украинская певица Джамала выставила на аукцион очень дорогую для нее вещь

Побороться за лот можно с 10 по 18 мая — во время благотворительного аукциона моды Europop for Ukraine.

10 мая на международной платформе Catawiki открывается аукцион Europop for Ukraine, центральным лотом которого станет платье Джамалы. Автор единственного в своем роде наряда, в котором певица открывала Евровидение в Киеве, — украинская дизайнерка Юлия Магдич. Все вырученные средства будут переданы в фонд Yellow-Blue Foundation, благотворительную организацию, поддерживающую ВСУ и украинцев, пострадавших от войны.

Джамала пресс-служба

фото: пресс-служба Джамалы

«Это больше, чем просто платье, связанное с моей личной историей на Евровидении. Я сказала бы, что это шедевр, в котором сошлись многолетние традиции и украинская история, — отмечает Джамала. — Это ценное воспоминание, и я надеюсь, что благодаря ему во время аукциона мы сможем собрать достаточно средств в помощь Украине».

фото: пресс-служба Джамалы

Также на аукционе будут представлены модные образы, ставшие отражением духа Евровидения.

Читайте также: ТОП-10 российских звезд, поддержавших Украину

С 1956 года ценности этого музыкального конкурса объединяют зрителей по всему миру благодаря ярким выступлениям, культурным историям и грандиозному шоу.

фото: пресс-служба Джамалы

«Благотворительный аукцион Catawiki призван передать суть и многогранность стиля европоп, что делает это событие таким особенным, — отмечает Лоренцо Алтимани, модный эксперт Catawiki, курирующий аукцион. — Этот аукцион будет проходить в то время, когда миллионы поклонников будут смотреть конкурс песни в прямом эфире, и предлагает им шанс стать обладателями редкой частицы истории Евровидения, поддержав при этом народ Украины».

фото: пресс-служба Джамалы

Желающие принять участие в аукционе могут зайти по этой ссылке

Вам будет интересно почитать на Ivona: