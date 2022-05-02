Певица высказалась, считает ли уместным использование русского языка в Украине после войны

Украинская певица Ирина Федишин находится у себя дома во время войны. Артистка занимается волонтерской деятельностью и продолжает писать песни, как и раньше – исключительно на украинском языке. И имеет свою позицию касаемо двуязычия в Украине в дальнейшем. Об этом певица рассказала в програме «Зірковий шлях».

«Тільки українська мова! Адже, коли я навчалась у школі, вчила історію України, і чітко пам’ятаю всі ті жахіття, які ще тоді творила радянська влада, більшовики проти українського народу, як вони винищували наших людей, як розстрілювали за те, що ми висловлювали будь-яку патріотичну позицію. Просто за те, що люди любили Україну. В принципі, що й зараз відбувається. Це геноцид. Тому що вбивають людей тільки за те, що вони українці, просто розстрілюють ні в чому невинних мирних людей, дітей», – комментирует Ирина Федишин в программе «Зірковий шлях».

Певица отмечает, что язык – это очень важная деталь любого народа, поэтому украинцы не должны подвергаться манипуляциям, а отстаивать все свое. И если раньше, на украинском языке разговаривали преимущественно жители Западной Украины, то с приходом «русского мира» все изменилось.

«Зараз рідною мовою говорить більше людей, вони самі зрозуміли, що ми повинні об’єднатися – це ще одна сходинка, яка робить нас сильнішими в цій боротьбі, – рассказывает певица. – Я розумію, що людям складно, дискомфортно спілкувалися. Але сьогодні – той час, коли треба щось змінювати, переходити певні бар’єри. І україномовні люди готові допомогти просто всім, чим можуть. Це важливо, і це потрібно робити. Тому що російська мова – це мова окупантів, це мова терористів, це мова тих людей, які сьогодні вбивають українців. І ця мова мені огидна».

Кроме того, Ирина Федишин затронула тему творчества и артистов, продолжающих писать песни на русском языке. Звезда уверена – ситуацию может исправить только голос слушателей.

«Після всіх цих жахіть, втрат… мені огидно слухати такі пісні, чесно. До війни у нас було дуже багато російськомовного контенту, тому ми змушені були це слухати. Але зараз я відмовляють від того. У мене з’явилося відчуття огиди, хоча раніше його не було», – призналась Ирина Федишин в интервью журналистам канала «Украина».

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