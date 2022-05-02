Группа «Антитела» и Эд Ширан представили клип к совместной песне: видео
Известный британский певец и музыкант Эд Ширан и украинская группа «Антитіла» выпустили совместную песню под названием 2step, в которой солист группы Тарас Тополя исполнил куплет и припев о войне в Украине. Этот трек является своеобразным кавером на одноименную песню Ширана, презентованную 22 апреля, клип к которой был снят осенью 2021 года в Киеве.
Отметим, что Эд Ширан поддержал украинцев, когда РФ напала на Украину и чтобы записать совместный трек с украинской группой пришлось нелегко:
«Предложение от команды Эда записать совместную песню — это еще одно проявление поддержки от народа Великобритании и беспрецедентный поступок, который гарантированно создаст мощный импульс. «Антитіла» выполняли свою работу как военнослужащие, нам было непросто создать и записать украинскую лирику и вокал в студии. Кроме того, студия Bobina Records, на которой мы обычно записывали свои песни, оказалась под оккупацией», — рассказал Тарас Тополя.
В клипе показана история юных танцоров бальных танцев, которых разлучила война. Мальчик танцует в разрушенном от обстрелов театре, а девочка со своей мамой пытается убежать подальше от войны. Также известно, что этот клип посвящен памяти погибшего украинского режиссера Дмитрия Манифеста. А все деньги, полученные от монетизации видео на YouTube, и роялти пойдут на благотворительность в Music Saves UA, проекту Всеукраинской ассоциации музыкальных событий.
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