Муж артистки военный и заставил ее увезти дочь за несколько дней до начала войны на Западную Украину

Украинская певица Наталка Карпа вспомнила дни перед войной, рассказала о переезде на Западную Украину. Артистка призналась, что уехала с дочкой Златой на запад страны за несколько дней до начала войны, поскольку ее муж Евгений Терехов настаивал. Мужчина воевал на востоке страны в 2014 году и убеждал артистку в том, что будет нападение.

«Муж тогда говорил: «Знаешь, ты, наверное, мало разбираешься в военном деле, но, когда к границе подтягиваются войска – это одно, но когда приезжает логистика (баки с горючим, обслуживающие мобильные бригады, танки и т.д.) – это другое. Увидишь, будет нападение». Тогда я собрала «тревожный» чемодан, о котором все говорили, и со Златой уехала из Киева», — призналась артистка.

Пожив несколько дней во Львове Наталка хотела возвращаться домой, однако муж настаивал на том, чтобы она с дочкой оставались на Западной Украине. Несмотря на уверенность, что ничего не будет, Наталка осталась во Львове. 24 февраля, как и многие украинцы, рано утром артистка получила известие о том, что началась война.

«24 февраля в 4 утра был звонок: "Началось. Работаем по плану: я защищаю землю, ты – доченьку», — рассказала Карпа.

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