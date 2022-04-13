На написание песни ее вдохновил поступок украинского военного

С начала войны РФ против Украины Наталья Могилевская находится в родном Киеве. И если в первые дни буквально каждый день посещала людей, которые прячутся в метро и бомбоубежищах, то в последнее время много времени проводит в госпиталях, где проходят лечение наши Защитники.

Именно после общения с одним военным у Натальи в голове появилась мелодия и она придумала припев.

«Во время одного из визитов я зашла в палату, где лежал молодой парень. Он долго меня слушал, мы что-то рассказывали друг другу. А потом он протянул мне старательно, с любовью сделанный сверток. Когда сняла бумагу с этого подарка, обомлела: это был осколок, который вытащили из его тела. Он передал его мне... самое ценное, что было у него. Тогда я в очередной раз поняла: Мы будем стоять. К Победе Украины! Я вышла из больницы, в голове у меня была мелодия и припев. Набрала Юрия Евгеньевича Рыбчинского и сказала, что у меня родилась песня. В тот же день мы его записали», — рассказала певица.

«Ми будем стояти» Наталья Могилевская:

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