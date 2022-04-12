Актер очень расстроил своих поклонников по всему миру, но рассказал, чем планирует заниматься дальше

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32-летний британский актер Дэниэл Рэдклифф заявил о завершении карьеры. Об этом стало известно из интервью Empire

Эта новость не привела в восторг его поклонников, но он рассказал, чем планирует заниматься дальше. Оказывается, звезда «Гарри Поттера» решил исполнить свою давнюю мечту — снять собственное кино.

«Я хочу стать режиссером. У меня есть сценарий, но пока что нет времени для его реализации. Я написал о своей жизни, потому что она проходит разнообразно и необычно. Мне посоветовали писать о том, что я хорошо знаю», — заявил актер

Также актер отметил, что еще 2 года продолжит сниматься — сейчас его расписание заполнено.

Напомним, что ранее о завершении творческой карьеры также сообщили американские актеры Джим Керри и Брюс Уиллис.

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