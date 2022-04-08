Артистка не растерялась и призвала подписываться на ее профиль в Facebook

Украинская певица Оля Полякова с первых дней войны рассказывает о событиях в Украине и призывает своих коллег не отмалчиваться. В последние дни самой обсуждаемой темой были зверства российских военных в городах Киевской области. Певица сообщила, что выкладывала фото, поэтому ее и заблокировали в Instagram.

«У меня заблокировали инстаграмм!!!! За правду! За признание ужасных преступлений российских оккупантов в Украине!!! Но это не остановит меня, как и всех нас, в борьбе против фашистских подонков на территории нашей земли! Присоединяйтесь к моей странице здесь на Facebook!», — написала артистка.

Действительно, при переходе на страницу Поляковой в Instagram написано, что страница недоступна.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

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