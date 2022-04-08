Сергей Бабкин рассказал свою историю о войне с Россией

Украинский певец Сергей Бабкин выпустил песню о войне Украины с Россией. Премьера видео состоялась вчера, 7 апреля, на youtube-канале исполнителя.

Композиция была написана и записана в марте 2022 года в городе Днепр, куда Бабкин вместе с семьей был вынужден эвакуироваться из Харькова. Над песней также работали один из лучших в Украине духовых музыкантов Сергей Сидоренко и мультиинструменталист Александр Шульга. Автором видео выступил молодой режиссер Павел Зеленов.

«Не этой песней я хотел начать свой творческий 2022 год. Как и все мы, украинцы, не так представлял свою весну. Но творчество и искусство никогда не останавливаются, как бы больно ни было, как бы ни было сложно. Оно есть, оно существует вне зависимости от обстоятельств. Оно резонирует, плачет и кричит. Все чувствует и слышит. Эта песня навсегда для меня останется особенной. Будет напоминать мне о сегодняшних днях, о том, что нам всем пришлось пережить, что навсегда изменило нашу жизнь. Это замыкание в системе невозможно было представить, невозможно было увидеть в самых страшных снах», — отметил артист.

Прибыль от издания песни и монетизации на YouTube будет перечислена Харьковской Областной Детской Клинической больнице №1.

В апреле Сергей Бабкин проведет серию благотворительных акустических вечеров в городах Германии. Как уроженец и почетный гражданин Харькова, города, который ежедневно подвергается ожесточенным артиллерийским обстрелам и бомбардировкам, Сергей собирает средства для лечения детей родного города, пострадавших от войны. На камерном концерте прозвучат как сольные композиции Бабкина, так и песни легендарной группы 5nizza.

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