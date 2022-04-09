Актеры – не только бывшие коллеги, но и друзья

Украинская актриса Елена Кравец знакома с президентом Украины Владимиром Зеленским с юности. Они всегда были дружны, и Елена поддерживала шоумена, когда он баллотировался в президенты страны. О том, общается ли артистка с президентом Владимиром Зеленским, она рассказала программе «Зірковий шлях».

«Он — очень близкий для меня человек. Он очень коротко мне отвечает, но я так благодарна ему за эти ответы. Я пытаюсь отправлять ему разные мемы, мне так хочется, чтобы хотя бы тень улыбки появилась на его лице», — рассказала Кравец.

Елена Кравец также рассказала, как оценивает деятельность Зеленского на посту президента Украины.

«Я не могу сказать, что не ожидала от него такой силы духа, потому что я его знаю. Знаю, как он реагировал на любые кризисы. Я его знаю, иначе не могло быть. Я знала, что он такой. Я горжусь им, и Еленой, и всей семьей. Мне кажется, что сейчас тот уникальный момент в жизни нашей страны, когда народ и власть — это люди. Это не они и мы, а это все мы, когда единение такого уровня, какого не было исторически никогда. Это залог победы также. Мне даже страшно представить, если бы это был не он», — признается она.

В тоже время Кравец отметила, что о войне узнала, как и все украинцы 24 февраля, когда РФ атаковала украинские города.

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