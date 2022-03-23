Музыкальные коллективы сменили логотипы

Популярная украинская рок-группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ сменила свой логотип, заменив английскую "Z" на украинскую "З". К ним присоединилась группа MOZGI, которые избавились от символики российских оккупантов, которые используют инициал "Z" для идентификации своей военной техники. Теперь названия групп выглядят так: БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ и MOЗGI.

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Причины такого решения, как отметили музыканты, понятны каждому украинцу – артисты не хотели использовать символику врага и ассоциироваться у публики с вражеской символикой.

«Было красиво, но стало еще лучше! Причина всем ясна. Мы не хотим каким-либо образом ассоциироваться с теми, кто уничтожает наше Государство и наших людей», — прокомментировали артисты БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

«Мы осуждаем бесчеловечные преступления, которые совершает Россия в отношении украинского народа. Мы солидарны с украинской армией, воинами и всеми жертвами этой кровавой войны со стороны РФ. Поэтому мы убираем из своего логотипа букву Z — символ врага и зла. Вся наша команда каждый день поддерживает близких и страну, делает все, что приближает к победе и верит... Украина будет свободна! Украина победит!» — написала Ирина Горовая от лица всей команды продюсерского центра.

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