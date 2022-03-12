Певец также отправил гуманитарную помощь

Многие зарубежные знаменитости заняли проукраинскую позицию и помогают нашей стране. Британский певец Стинг не стал исключением. Он уже заявил, что не будет петь для россиян, а теперь решил финансово помочь украинцам. Стинг вместе со своей женой Труди Стайлер перечислил финансовую помощь благотворительному фонду Help Ukraine. Эту информацию подтвердил соорганизатор фонда Андрей Ставницер на своей странице в Facebook.

«Мы получили щедрую финансовую помощь от Стинга и его супруги в поддержку нашей работы. Кроме того, семья Стинга отправляет на наш склад в Польше большую партию гуманитарной помощи из Великобритании: лекарства, еду, одежду, теплые одеяла, необходимые для детей и их мам, которые убегают от войны и стали ее заложниками», — написал Ставницер.

Ставинцер такж обратился ко всем и заявил, что Украине все еще нужна помощь.

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