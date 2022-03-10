«Было время трудное, вам было по...», — заявила певица

Тина Кароль высказалась об украинских артистах, которые выступали в России после 2014 года. Фото: instagram.com/tina_karol/

Военные действия сегодня ведутся не только на территории Украины, но и в информационном пространстве. Так, недавно случился конфликт между Максом Барских, который рассказал правду о войне России против Украины. Сегодня же свои мысли об артистах высказала Тина Кароль. Однако артистка упрекнула не российских коллег, а украинских в том, что они выступали в России после 2014 года. Тина Кароль посвятила этому Instagram Stories.

Читайте также: Публичная ссора Тимати с Максом Барских: Потап дал понять, на чьей стороне правда

Артистка напомнила, что в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и вторглась на Донбасс, некоторые украинские артисты сделали свой выбор и не отказались от концертов в стране-агрессоре.

Теперь же, когда полномасштабная война России против Украины уже две недели и некоторые звезды остались без концертов в РФ, они стали высказываться о военном вторжении в соцсетях.

При этом украинские артисты, выбравшие в 2014 году Россию и выступавшие там все 8 лет, не упоминают сейчас в своих сообщениях, кто стреляет по мирному населению в нашей стране и с какой стороны летят ракеты в Украину. Они также не решились произнести имя «Путин».

Тина Кароль осудила скандальных артисток и посоветовала им «не отвлекаться от спасения своей заблудшей души».

«В 2014 году выбрать свою страну было для артиста сложным шагом, как мы все помним. Немногим это стало под «силу». Было время трудное, вам было по*ую… когда закончились русские концерты, затруднительный период случился у вас. Уже некуда бежать. Делайте дела не для поста в Instagram, не отвлекайтесь от спасения своей заблудшей души, нам все равно на весь этот контент. Лучший детектор лжи — это народ. Он сам решит, где кто и чей! Слава Украине», — написала певица.

Тина Кароль осудила украинских артистов. Фото: instagram.com/tina_karol/

Вам будет интересно почитать на Ivona: