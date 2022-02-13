Стало известно, кто представит Украину на Евровидении-2022
Узнайте, кто стал победителем Нацотбора
Читайте также: Мегапопулярные артисты, которым так и не удалось выиграть Нацотбор на ЕвровидениеВ субботу, 12 февраля, состоялся финал Национального отбора на Евровидение-2022, где выступили восемь участников. После того, как выступили все конкурсанты, открылись линии для голосования. Согласно правилам, все баллы от зрителей суммируются с оценками жюри.
Все баллы от жюри и зрителей:
По итогам голосования, с результатами 15 баллов, победительницей Нацотбора стала Alina Pash с песней «Тіні забутих предків».
Напомним, что Суспільне пересмотрело заявки от 284 участников, из которых выбрали 27 конкурсантов. В финале же претендентов на победу было восемь:
- Barleben — Hear My Words
- Cloudless — All Be Alright
- Michael Soul — Demons
- Our Atlantic — Моя любов
- Alina Pash — Тіні забутих предків
- Kalush Orchestra — Stefania
- Roxolana — Girlzzzz
- Wellboy — Nozzy Bossy
Отметим, что Евровидение-2022 состоится в итальянском Турине. В конкурсе примет участие 41 страна. Большой финал пройдет на арене Pala Olimpico 14 мая, а полуфиналы — 10 и 12 мая.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Оскар-2022: объявлены все претенденты на кинопремию
- Адель стала триумфатором Brit Awards-2022: кто еще получил премию