Узнайте, кто стал победителем Нацотбора

Стало известно, кто представит Украину на Евровидении-2022 eurovision.tv

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В субботу, 12 февраля, состоялся финал Национального отбора на Евровидение-2022, где выступили восемь участников. После того, как выступили все конкурсанты, открылись линии для голосования. Согласно правилам, все баллы от зрителей суммируются с оценками жюри.

Все баллы от жюри и зрителей:

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По итогам голосования, с результатами 15 баллов, победительницей Нацотбора стала Alina Pash с песней «Тіні забутих предків».

Напомним, что Суспільне пересмотрело заявки от 284 участников, из которых выбрали 27 конкурсантов. В финале же претендентов на победу было восемь:

Barleben — Hear My Words

Cloudless — All Be Alright

Michael Soul — Demons

Our Atlantic — Моя любов

Alina Pash — Тіні забутих предків

Kalush Orchestra — Stefania

Roxolana — Girlzzzz

Wellboy — Nozzy Bossy

Отметим, что Евровидение-2022 состоится в итальянском Турине. В конкурсе примет участие 41 страна. Большой финал пройдет на арене Pala Olimpico 14 мая, а полуфиналы — 10 и 12 мая.

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