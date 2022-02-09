Адель стала триумфатором Brit Awards-2022: кто еще получил премию
Во вторник, 8 февраля, прошла 42-я церемония вручения престижной британской премии Brit Awards-2022. Долгожданное мероприятие состоялось в Лондоне на O2 Арене.
Читайте также: Оскар-2022: объявлены все претенденты на кинопремиюТриумфатором шоу стала исполнительница Адель, которая только в прошлом году возобновила певческую карьеру. 30-летней звезде удалось победить в трех номинациях.
Список всех победителей Brit Awards-2022
Лучший британский артист — Адель
Лучший британский альбом — Адель, «30»
Лучшая британская песня — Адель, «Easy On Me»
Лучшая британская группа — Wolf Alice
Лучший поп или R&B артист — Дуа Липа
Лучший новый артист — Little Simz
Лучшее рок или альтернативное исполнение — Сэм Фендер
Лучшее хип-хоп, грайм или рэп исполнение — Dave
Лучший танцевальный номер— Бекки Хилл
Лучшая зарубежная песня — «Good For You» Оливии Родриго
Лучший зарубежный артист — Билли Айлиш
Лучшая зарубежная группа — Silk Sonic
Лучший автор песен — Эд Ширан
Лучший британский продюсер — Inflo
Восходящая звезда — Холли Хамберстон
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