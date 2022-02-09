Список всех победителей престижной музыкальной премии

Адель стала триумфатором Brit Awards-2022: кто еще получил премию Getty Images

Во вторник, 8 февраля, прошла 42-я церемония вручения престижной британской премии Brit Awards-2022. Долгожданное мероприятие состоялось в Лондоне на O2 Арене.

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Список всех победителей Brit Awards-2022

Триумфатором шоу стала исполнительница Адель, которая только в прошлом году возобновила певческую карьеру. 30-летней звезде удалось победить в трех номинациях.

Лучший британский артист — Адель

Лучший британский альбом — Адель, «30»

Лучшая британская песня — Адель, «Easy On Me»

Лучшая британская группа — Wolf Alice

Лучший поп или R&B артист — Дуа Липа

Лучший новый артист — Little Simz

Лучшее рок или альтернативное исполнение — Сэм Фендер

Лучшее хип-хоп, грайм или рэп исполнение — Dave

Лучший танцевальный номер— Бекки Хилл

Лучшая зарубежная песня — «Good For You» Оливии Родриго

Лучший зарубежный артист — Билли Айлиш

Лучшая зарубежная группа — Silk Sonic

Лучший автор песен — Эд Ширан

Лучший британский продюсер — Inflo

Восходящая звезда — Холли Хамберстон

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