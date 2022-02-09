Украинка сыграет наемную убийцу в сериале с Мелом Гибсоном
Марина Мазепа из Конотопа получила роль в приквелле к «Джону Уику»
Танцовщица и актриса родом из Конотопа Марина Мазепа, которая 8 лет назад участвовала в проекте «Танцуют все», теперь покоряет Голливуд. Девушка сыграет в сериале-приквелле к фильмам о Джоне Уике, который получил название «Континенталь».
Читайте также: Оскар-2022: объявлены все претенденты на кинопремиюПо данным издания Deadline, украинка снимется вместе с Мелом Гибсоном, Кэти МакГрат, Рэем Маккинноном, Адамом Шапиро, Марком Муссаси и Колином Вуделлом. Сообщается, что МакГрат сыграет Судью, Маккиннон воплотит роль Дженкинса, Шапиро — Лемми, а Муссаси и Мазепа сыграют убийц высокого стола Гензеля и Гретель.
Отметим, что в 2019 году Марина стала полуфиналисткой шоу America's Got Talent. Кроме того, она снималась в фильмах «Обитель зла: Раккун-Сити», «Злое» и «Нечестивый», а также в сериале «Девушка в лесу». Сейчас Мазепа живет в Лос-Анджелесе.
Смотрите выступления Марины Мазепы на «Танцуют все» и America's Got Talent
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