58-летний режиссер и его жена во второй раз станут родителями

Всемирно известный американский кинорежиссер и сценарист Квентин Тарантино во второй раз станет отцом. Супруга создателя культовых картин «Убить Билла» и «Криминальное чтиво», израильcкая модель и певица Даниэла Пик беременна вторым ребенком.

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О том, что 58-летний кинодеятель и его 38-летняя жена снова станут родителями, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на израильские СМИ. По данным таблоидов, сейчас Пик находится на ранних сроках беременности.

Отметим, что Тарантино впервые решился на брак только в 55-летнем возрасте. С Даниэлой он сыграл тайную свадьбу в конце осени 2018 года. В феврале 2020 года у звездной пары родился первенец — сын Лео. Сейчас Квентин вместе с семьей живет в Тель-Авиве.

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