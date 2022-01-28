Музыканту предъявили обвинение в изнасиловании

Известный американский рэпер Крис Браун может сесть в тюрьму по обвинению в изнасиловании и накачивании наркотиками, пишет TMZ. На обладателя «Грэмми» подала в суд танцовщица, настоящее имя которой скрывается. В иске женщина утверждает, что инцидент случился еще в конце 2020 года.

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По словам хореографа, Браун позвал ее в дом исполнителя Дидди в Майами, а после ее приезда пригласил выпить на кухню яхты. После второй чашки напитка девушка начала чувствовать «внезапное необъяснимое изменение в сознании».

В документах танцовщица утверждает, что певец отвел ее в спальню, закрыл дверь комнаты, препятствуя ее попытке уйти, снял с нее одежду, начал целовать, а затем изнасиловал ее.

Спустя чуть больше года девушка предъявила Крису иск о возмещении морального ущерба в размере 20 миллионов долларов. Представители Брауна и сам артист пока не комментируют обвинения.

Напомним, что в 2009 году Крис нанес телесные повреждения своей девушке, певице Рианне. Мужчина избил ее в машине и даже пытался задушить. Затем он скрылся с места преступления, но позже сам сдался полиции. Тогда певец отделался пятью годами условного заключения, 180 днями общественных работ и запретом на приближение к Рианне ближе чем на 50 метров.

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