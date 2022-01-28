Актриса запостила редкий кадр из семейного альбома

Обладательница «Оскара» Шарлиз Терон решила публично поздравить свою маму Герду с днем рождения. На своей странице в Инстаграм 46-летняя южноафриканская и американская актриса поделилась редкими кадрами именинницы из повседневной жизни.

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На одном из фото Герда запечатлена с приемными детьми своей звездной дочери — 7-летней дочерью Огаст и 10-летней Джексон, которая является трансгендерной девочкой.

«Сегодня день рождения моей мамы. Я хотела поделиться ею со всеми вами, потому что любой, кто знаком с ней, знает, как это потрясающе — стоять под ее солнечным светом. Она НАСТОЯЩАЯ жизнь. Она смеется громче всех, кого я когда-либо встречала. Она отличная теннисистка/гольфистка/туристка. И одаренный болтун! Она прямолинейна, она честна, она забавна и расскажет вам, каково это в любое время дня!», — написала Терон.

Шарлиз Терон показала приемных детей и свою маму instagram.com/charlizeafrica

Мама Шарлиз Терон instagram.com/charlizeafrica

Мама Шарлиз Терон instagram.com/charlizeafrica

Мама Шарлиз Терон instagram.com/charlizeafrica

Мама Шарлиз Терон instagram.com/charlizeafrica

Мама Шарлиз Терон instagram.com/charlizeafrica

Напомним, что Шарлиз никогда не была замужем. В 2014 году она обручилась с Шоном Пенном, однако дело до свадьбы так и не дошло. Кроме того, Терон была в длительных отношениях с актером Крейгом Бирко, музыкантом Стивеном Дженкинсом и актером Стюартом Таунсендом.

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