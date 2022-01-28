51-летний актер вместе с женой и детьми решился на переезд в другую страну

Звезда «Великолепного века» Халит Эргенч больше не будет жить в Турции instagram.com/berguzarkorel

Турецкий актер Халит Эргенч, который украинским зрителям наиболее известен по роли султана Сулеймана I в сериале «Великолепный век», планирует переехать в другую страну.

По информации турецкого таблоида Сumhuriyet, 51-летний Эргенч вместе с 39-летней женой, актрисой Бергюзар Корель, и их тремя детьми теперь будут жить в столице Великобритании. Звездная пара уже приобрело жилье в Лондоне и записала старшего сына в одну из местных школ.

Отмечается, что Халит и Бергюзар в будущем будут приезжать на родину по работе, чтобы сниматься в фильмах и сериалах.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: