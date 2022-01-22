Приянка Чопра и Ник Джонас впервые стали родителями
Актриса поделилась радостной и неожиданной для всех новостью
Читайте также: Звезда «Флэша» Даниэль Панабэйкер беременна вторым ребенком: фотоСтало известно, что Приянка Чопра и Ник Джонас впервые стали родителями благодаря суррогатной матери. Об этом модель и актриса сообщила в своем Instagram.
«Мы безмерно рады подтвердить, что мы поприветствовали малыша, который появился на свет благодаря суррогатной матери. Мы просим журналистов оставить нас в покое, пока мы сосредоточены на нашей семье. Всем большое спасибо», — написала Приянка в посте.
Напомним, Приянка Чопра и Ник Джонас поженились в 2018 году спустя полгода отношений.
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