Актриса поделилась радостной и неожиданной для всех новостью

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Стало известно, что Приянка Чопра и Ник Джонас впервые стали родителями благодаря суррогатной матери. Об этом модель и актриса сообщила в своем Instagram.

«Мы безмерно рады подтвердить, что мы поприветствовали малыша, который появился на свет благодаря суррогатной матери. Мы просим журналистов оставить нас в покое, пока мы сосредоточены на нашей семье. Всем большое спасибо», — написала Приянка в посте.

Напомним, Приянка Чопра и Ник Джонас поженились в 2018 году спустя полгода отношений.

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